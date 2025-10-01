Україна отримала від ЄС 4 млрд євро макрофінансової допомоги

У середу, 1 жовтня, Україна отримала дев’ятий транш макрофінансової допомоги (MFA) від Європейської комісії в рамках програми ERA Loans на суму 4 мільярди євро.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

"Європейська комісія виділила Україні дев'ятий транш своєї виняткової позики макрофінансової допомоги (MFA) на суму 4 мільярди євро, що ще більше посилило роль ЄС як найбільшого донора з початку війни Росії проти України, а загальна підтримка наближається до 178 мільярдів євро", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загальний бюджет позики MFA становить 18,1 мільярда євро і є внеском ЄС до ініціативи "Великої сімки" (G7) ERA, яка в сукупності має забезпечити Україну фінансовою підтримкою у розмірі близько 45 мільярдів євро.

У Єврокомісії повідомили, що з урахуванням цього траншу загальна підтримка України в рамках програми MFA з початку поточного року сягнула 14 мільярдів євро.

"Ця значна виплата підтверджує прихильність ЄС до підтримки України та слідує за нещодавньою заявою президентки Урсули фон дер Ляєн про надання 6 мільярдів євро внеску ЄС до кредитної ініціативи ERA", — зазначили у Єврокомісії.

Крім того, ця підтримка допоможе Україні задовольнити зростаючі потреби у фінансуванні, зокрема в оборонному секторі. Два мільярди євро з траншу виділеного сьогодні спрямують на виробництво безпілотників відповідно до домовленості між ЄС та Україною.

За словами, премʼєр-міністерки Юлії Свириденко, транш забезпечений коштом надходжень від заморожених активів Центрального банку РФ у Європейському Союзі і є "важливим сигналом про рішучість Європи зміцнювати обороноздатність України та надавати довгострокову підтримку".

Кредит Україні у 50 млрд доларів від G7 та ЄС

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну закордоном виявили заморожені активи Банку Росії на майже 280 млрд євро — понад дві третини з них в Євросоюзі.

Бельгійська компанія Euroclear тримає близько 191 млрд євро, що належать російському Центробанку, яка у 2023 році заробила на них близько €4,4 млрд, пише Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear.

Представниця Мінфіну США заявила, що Україна не зможе одразу отримати всю суму у разі конфіскації заморожених російських активів. Проте союзники Києва заявили, що знайдуть спосіб їх використання.

У липні 2024 року лідери країн G7 та ЄС домовилися використати відсотки від заморожених російських активів для виділення Україні 50 мільярдів доларів. Проте США вимагають від ЄС чітких гарантій, що кредит для України можна буде повністю "погасити" активами в ЄС, оскільки спливає термін санкцій Євросоюзу проти Росії.

Згодом у Вашингтоні заявили, що не розблокують російські активи, допоки Москва не виплатить Києву репарації в повному обсязі.

Наприкінці липня 2024-го єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні заявляв, що G7, ймовірно, завершить рамкову угоду про надання Україні кредиту в розмірі 50 мільярдів євро у жовтні цього року.

У жовтні 2024-го лідери країн G7 погодили Україні кредит на $50 млрд, який погашатимуть коштом прибутків від заморожених російських активів.

10 грудня торік США оголосили про виділення Україні позики у $20 млрд, яка буде погашена коштом заморожених активів РФ, Євросоюз надасть до 35 млрд, Велика Британія виділила майже 3 млрд через механізм G7.