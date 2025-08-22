Україна отримала понад 4 млрд євро від ЄС у межах двох ініціатив

У п’ятницю, 22 серпня, Україна отримала від Європейського Союзу фінансову допомогу у розмірі 4,05 млрд євро в межах двох ініціатив: ERA LoansExtraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) — ініціатива країн "Великої сімки" (G7), яка передбачає надання Україні близько 45 мільярдів євро фінансової підтримки. Погашення цих кредитів здійснюватиметься за рахунок доходів від заморожених російських державних активів на території ЄС. та Ukraine FacilityUkraine Facility — це програма фінансової підтримки України від Європейського Союзу у розмірі 50 мільярдів євро на 2024–2027 роки. Вона спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності, відбудову, модернізацію країни та сприяння євроінтеграції України..
Про це у телеграм-каналі повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Зазначається, що з цієї суми 1 млрд євро надано в межах ініціативи ERA Loans, профінансованих із заморожених російських активів, а 3,05 млрд євро — у рамках програми Ukraine Facility, спрямованої на відновлення та інтеграцію України.
"Ця підтримка зміцнює як державний бюджет, так і процес відбудови. Дякую європейським партнерам. Разом ми впевнено рухаємось до майбутнього України у сильній та об’єднаній Європі", — написала Свириденко.
Цьогоріч це вже шостий транш у межах ERA та другий у рамках Ukraine Facility.
Кошти спрямують на першочергові соціальні та гуманітарні видатки державного бюджету, зазначають у Міністерстві фінансів.
Загалом цього року у межах Ukraine Facility планується залучити близько 12,5 млрд євро, з яких понад 6,5 млрд євро вже надійшло до держбюджету.
"Аби отримати черговий регулярний транш від ЄС в рамках інструменту, Україна виконала реформаційні кроки, передбачені до кінця першого кварталу 2025 року, які охоплюють такі сфери, як боротьба з корупцією, державне управління, регіональна політика, людський капітал, агропродовольчий сектор, цифрова трансформація, захист довкілля та управління державними активами", — зазначають у Мінфіні.
Механізм ERA передбачає виділення Україні $50 млрд, забезпечених доходами від заморожених російських активів. Внесок ЄС становить 18,1 млрд євро, з яких Міністерство фінансів вже залучило 9 млрд євро.
"Європейський Союз залишається найбільшим донором фінансової підтримки України – 57,5 млрд євро за 3,5 роки. За 8 місяців 2025 року країна отримала понад 15,5 млрд євро від ЄС", — йдеться у повідомленні.
Заморожені активи РФ та ініціатива ERA від G7 та ЄС
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну закордоном виявили заморожені активи "Банку Росії" на майже 280 млрд євро — понад дві третини з них — в Євросоюзі.
Бельгійська компанія Euroclear тримає близько 191 млрд євро, що належать російському Центробанку, яка у 2023 році заробила на них близько €4,4 млрд, пише Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear.
У липні 2024 року лідери країн G7 та ЄС домовилися використати відсотки від заморожених російських активів для виділення Україні $50 млрд. Проте США вимагають від ЄС чітких гарантій, що кредит для України можна буде повністю погасити активами в ЄС, оскільки спливає термін санкцій Євросоюзу проти Росії.
Згодом у Вашингтоні заявили, що не розблокують російські активи, допоки Москва не виплатить Києву репарації в повному обсязі.
У жовтні 2024-го лідери країн G7 погодили Україні кредит на $50 млрд, який погашатимуть коштом прибутків від заморожених російських активів.
10 грудня торік США оголосили про виділення Україні позики у $20 млрд, яка буде погашена коштом заморожених активів РФ, Євросоюз надасть до 35 млрд, Велика Британія виділила майже 3 млрд через механізм G7.