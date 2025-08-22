Україна отримала понад 4 млрд євро від ЄС у межах двох ініціатив

У п’ятницю, 22 серпня, Україна отримала від Європейського Союзу фінансову допомогу у розмірі 4,05 млрд євро в межах двох ініціатив: ERA Loans та Ukraine Facility .

Про це у телеграм-каналі повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Зазначається, що з цієї суми 1 млрд євро надано в межах ініціативи ERA Loans, профінансованих із заморожених російських активів, а 3,05 млрд євро — у рамках програми Ukraine Facility, спрямованої на відновлення та інтеграцію України.

"Ця підтримка зміцнює як державний бюджет, так і процес відбудови. Дякую європейським партнерам. Разом ми впевнено рухаємось до майбутнього України у сильній та об’єднаній Європі", — написала Свириденко.

Цьогоріч це вже шостий транш у межах ERA та другий у рамках Ukraine Facility.

Кошти спрямують на першочергові соціальні та гуманітарні видатки державного бюджету, зазначають у Міністерстві фінансів.

Загалом цього року у межах Ukraine Facility планується залучити близько 12,5 млрд євро, з яких понад 6,5 млрд євро вже надійшло до держбюджету.

"Аби отримати черговий регулярний транш від ЄС в рамках інструменту, Україна виконала реформаційні кроки, передбачені до кінця першого кварталу 2025 року, які охоплюють такі сфери, як боротьба з корупцією, державне управління, регіональна політика, людський капітал, агропродовольчий сектор, цифрова трансформація, захист довкілля та управління державними активами", — зазначають у Мінфіні.

Механізм ERA передбачає виділення Україні $50 млрд, забезпечених доходами від заморожених російських активів. Внесок ЄС становить 18,1 млрд євро, з яких Міністерство фінансів вже залучило 9 млрд євро.

"Європейський Союз залишається найбільшим донором фінансової підтримки України – 57,5 млрд євро за 3,5 роки. За 8 місяців 2025 року країна отримала понад 15,5 млрд євро від ЄС", — йдеться у повідомленні.

Заморожені активи РФ та ініціатива ERA від G7 та ЄС

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну закордоном виявили заморожені активи "Банку Росії" на майже 280 млрд євро — понад дві третини з них — в Євросоюзі.

Бельгійська компанія Euroclear тримає близько 191 млрд євро, що належать російському Центробанку, яка у 2023 році заробила на них близько €4,4 млрд, пише Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear.

У липні 2024 року лідери країн G7 та ЄС домовилися використати відсотки від заморожених російських активів для виділення Україні $50 млрд. Проте США вимагають від ЄС чітких гарантій, що кредит для України можна буде повністю погасити активами в ЄС, оскільки спливає термін санкцій Євросоюзу проти Росії.

Згодом у Вашингтоні заявили, що не розблокують російські активи, допоки Москва не виплатить Києву репарації в повному обсязі.

У жовтні 2024-го лідери країн G7 погодили Україні кредит на $50 млрд, який погашатимуть коштом прибутків від заморожених російських активів.

10 грудня торік США оголосили про виділення Україні позики у $20 млрд, яка буде погашена коштом заморожених активів РФ, Євросоюз надасть до 35 млрд, Велика Британія виділила майже 3 млрд через механізм G7.