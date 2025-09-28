Трамп зустрінеться з лідерами Конгресу перед загрозою закриття уряду США

Президент Дональд Трамп 29 вересня проведе зустріч із чотирма ключовими лідерами Конгресу напередодні крайнього терміну фінансування уряду, що загрожує його припиненням.

Про це пише The Hill.

Зустріч у Білому домі відбудеться за участі лідера меншості в Сенаті Чака Шумера (демократ), лідера меншості в Палаті представників Хакіма Джеффріса (демократ), спікера Палати представників Майка Джонсона (республіканець) та лідера більшості в Сенаті Джона Туна (республіканець). Раніше Трамп скасував зустріч із Шумером і Джеффрісом на початку тижня.

Шумер та Джеффріс у спільній заяві наголосили, що демократи готові зустрічатися будь-де і будь-коли, щоб досягти двопартійної угоди про фінансування уряду та вирішити кризу охорони здоров’я. Фінансування уряду закінчується після 30 вересня, і без узгоджених дій можливе призупинення його роботи.

Для ухвалення будь-яких рішень необхідна двопартійна підтримка: у Сенаті потрібно щонайменше 60 голосів для подолання обструкції, що вимагає підтримки семи демократів. Республіканці наголошують на розділенні питань фінансування уряду та соціальних програм, а демократи наполягають на вирішенні додаткових проблем, включно із субсидіями за Законом про доступну медичну допомогу та скороченням Medicaid.

Минулого тижня Трамп скасував попередньо заплановану зустріч із лідерами демократів після обговорення з Джонсоном і Туном республіканської резолюції. Лідер меншості в Палаті представників Джеффріс неодноразово критикував президента за відтермінування переговорів та його п’ятничний візит на престижне командне змагання з гольфу Кубок Райдера. Спікер Джонсон відтермінував голосування у Палаті представників, прагнучи змусити Сенат ухвалити тимчасове фінансування.

Що таке шатдаун

З кінця XIX ст. в Штатах діє закон, який забороняє роботу федеральних органів влади, якщо в них немає фінансування. Це називається "шатдаун", або з англійської буквально — "закриття". Він настає, якщо Конгрес не встигає схвалити, а президент — підписати видатки коштів на рік для урядових відомств.

У США немає єдиного закону про бюджет, як-от в Україні. Уряд фінансують 12 різними законопроєктами. Часто погодження їх між обома палатами й Білим домом забирає багато часу. Тому зазвичай усі їх не ухвалюють до 1 жовтня — коли у Штатах починається новий фінансовий рік. Але ця дата — не обов’язково ключова для ризику шатдауну.