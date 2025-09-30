З лютого 2022 року до серпня 2025-го Росія запустила майже 50 тисяч безпілотників типу Shahed по території України.

Такі дані надала Служба безпеки України у відповідь на запит "Слідства.Інфо".

В Офісі генпрокурора виданню повідомили, що через атаки дронів 253 людини загинули, 1524 — були поранені.

За фактами атак на обʼєкти цивільної інфраструктури слідчі зареєстрували більш як 1600 кримінальних справ.

Тільки за попередню ніч, із 21.00 29 вересня до 30 вересня, Росія атакувала 65 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів. Українська протиповітряна оборона збила 46 дронів.

Останній масований ракетно-дроновий удар РФ здійснила в ніч на 28 вересня. Тоді на області України летіли 593 ударних БпЛА. У Києві внаслідок атаки загинули четверо людей, у Київській області поранення отримала 31 людина.