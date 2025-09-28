Масований удар Росії: ППО збила більшість дронів та ракет, що летіли на Україну

У ніч на 28 вересня Росія завдала комбінованого удару по території України, застосувавши ударні безпілотники, ракети повітряного та морського базування.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у ранковому зведені.
За інформацією командування Повітряних сил, російська армія застосувала проти України 643 засоби повітряного нападу:
- 593 ударних дрони типу Shahed, Гербера та інших;
- 2 реактивних безпілотники типу "Бандероль";
- 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";
- 38 крилатих ракет Х-101;
- 8 крилатих ракет "Калібр".
Станом на 10:30 Сили української протиповітряної оборони знищили/подавили 611 цілей, що атакували Україн: 568 безпілотників та 43 ракети. Зафіксовані влучання 5 ракет та 31 дрона на 16 локаціях; уламки падали на 25 локаціях.
Основними напрямками ударів були Київ і область, Запоріжжя, Хмельниччина, Сумщина та Одещина. У столиці пошкоджена будівля Інституту кардіології. За останніми відомостями, у Києві загинули четверо людей, серед них 12-річна дівчинка. Загалом по Україні щонайменше 40 поранених, серед них — діти.