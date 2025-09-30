У ніч на 30 вересня РФ атакувала Україну понад 6 ударними безпілотниками. Протиповітряна оборона знищила або подавила 46 із них.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у ранковому зведені.

Авіація, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи ППО відбивали атаки. Станом на 09:00 протиповітряна оборона знищила або подавила 46 російських дронів, ще 19 ударних безпілотників влучили на шести локаціях, уламки збитих – на двох інших.

Атака триває: на півночі та сході країни помічені нові групи ударних БпЛА. Українців закликають дотримуватися заходів безпеки.