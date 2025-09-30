Американський президент Дональд Трамп заявив, що США у 2026 році виділять понад 1 трильйон доларів на власну армію.

Про це він оголосив під час виступу перед американськими генералами на базі морської піхоти Квантіко у штаті Вірджинія 30 вересня.

"Я націлений витратити понад 1 трильйон доларів на наших військових у 2026 році. І це найбільше в історії нашої країни. Пані та панове, сподіваюся, вам це сподобається. Це багато грошей. У нас все найкраще в усьому — усі гілки побачать великі інвестиції", — сказав Трамп.

Очільник Білого дому нагадав, що США розробляють перші винищувачі шостого покоління. Окрім того, він заявив, що Америка модернізуватиме свій потенціал ядерного стримування.

Трамп також зазначив, що США також почали створення свого "золотого купола" — щита протиповітряної оборони на зразок ізраїльського "залізного купола". Трамп запевнив, що він буде "найвишуканішим у світі".

На додаток лідер США анонсував розширення американського флоту на щонайменше 19 суден. Йдеться про субмарини, десантні кораблі, міноносці тощо.

Американський міністр оборони Піт Геґсет на цьому ж заході заявив, що Америка повинна бути готова до війни заради "захисту миру". За його словами, єдиною місією Пентагону буде ведення бойових дій.

5 вересня Трамп підписав указ про перейменування Міністерства оборони США, відомого як Пентагон, на Міністерство війни, повернувши назву, яка була до 1947 року.