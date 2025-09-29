Північна Корея заявила в ООН, що ніколи не відмовиться від ядерної зброї

У своєму виступі на Генеральній асамблеї ООН заступник міністра закордонних справ КНДР Кім Сон Гйон наголосив, що Пхеньян ніколи не відмовиться від ядерної програми, оскільки вона закріплена в конституції країни.

Про це пише DW.

"Нав’язування денуклеаризації КНДР рівнозначне вимозі відмовитися від суверенітету та права на існування", — заявив дипломат КНДР у Нью-Йорку, виступаючи на 80-й сесії Генасамблеї.

Водночас представник Північної Кореї залишив «відкритими двері для дипломатії». Минулого тижня лідер КНДР Кім Чен Ин також заявив, що готовий до переговорів зі США, але лише за умови збереження ядерного арсеналу.

Пхеньян провів перше ядерне випробування у 2006 році й перебуває під багатьма санкціями ООН за заборонені програми озброєнь.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН застеріг від нової гонки озброєнь. Також він наголосив на необхідності створення правил щодо використання штучного інтелекту у системах озброєнь.

Що відомо про залучення військових з КНДР у війну проти України

13 жовтня президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія та КНДР "нарощують союзництво" і вже йдеться не тільки про постачання зброї, яка використовується проти України, а й про "передачу людей" до російських військ. Вже 14 жовтня Зеленський заявив, що Північна Корея "фактично включилась" у війну проти України.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) Кирило Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч солдатів з КНДР готують воювати в Україні. Згодом ці слова підтвердив міністр оборони США Ллойд Остін. Сама ж Північна Корея назвала ці повідомлення "безпідставними чутками". Представник Північної Кореї в ООН заявив, що відносини КНДР з Москвою є "легітимними й заснованими на співпраці".

5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що між ЗСУ та північнокорейськими солдатами в Курській області Росії відбулись "перші зіткнення".

14 грудня президент Володимир Зеленський повідомив про перші втрати серед солдатів КНДР у штурмових операціях в Курській області. Він розповідав, що росіяни "буквально спалюють обличчя вбитих північнокорейських військових", щоб приховати їхні втрати.

11 січня 2025 року Зеленський повідомив, що українські Сили оборони взяли в полон у Курській області РФ двох військових з КНДР. Він також заявляв, що Україна готова передати північнокорейському лідеру Кім Чен Ину цих солдатів.