Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що готовий до діалогу зі США

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що не бачить причин уникати діалогу зі Сполученими Штатами, якщо Вашингтон перестане наполягати на відмові КНДР від ядерної зброї.

Про це повідомило державне інформагентство Північної Кореї KCNA, пише Reuters.

Під час засідання Верховних народних зборів у неділю Кім також сказав, що досі зберігає "теплі спогади" про президента США Дональда Трампа, з яким зустрічався на самітах у 2018–2019 роках.

Раніше стало відомо, що у Пхеньяні помічені активні приготування до військового параду з нагоди 80-ї річниці заснування Трудової партії Кореї. Є припущення, що на урочистості може приїхати лідер КНР Сі Цзіньпін.

Що відомо про залучення військових з КНДР у війну проти України

13 жовтня президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія та КНДР "нарощують союзництво" і вже йдеться не тільки про постачання зброї, яка використовується проти України, а й про "передачу людей" до російських військ. Вже 14 жовтня Зеленський заявив, що Північна Корея "фактично включилась" у війну проти України.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) Кирило Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч солдатів з КНДР готують воювати в Україні. Згодом ці слова підтвердив міністр оборони США Ллойд Остін. Сама ж Північна Корея назвала ці повідомлення "безпідставними чутками". Представник Північної Кореї в ООН заявив, що відносини КНДР з Москвою є "легітимними й заснованими на співпраці".

5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що між ЗСУ та північнокорейськими солдатами в Курській області Росії відбулись "перші зіткнення".

14 грудня президент Володимир Зеленський повідомив про перші втрати серед солдатів КНДР у штурмових операціях в Курській області. Він розповідав, що росіяни "буквально спалюють обличчя вбитих північнокорейських військових", щоб приховати їхні втрати.

11 січня 2025 року Зеленський повідомив, що українські Сили оборони взяли в полон у Курській області РФ двох військових з КНДР. Він також заявляв, що Україна готова передати північнокорейському лідеру Кім Чен Ину цих солдатів.