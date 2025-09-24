Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності створення правил щодо використання штучного інтелекту у системах озброєнь. За його словами, це питання "так само термінове, як і зупинення поширення ядерної зброї".

Про це він заявив під час виступу на Генасамблеї ООН 24 вересня.

"Не так багато часу пройде, коли з'являться дрони, що будуть одне одного збивати, нападати на критичну інфраструктуру, абсолютно самостійно, без участі людини, ну, за винятком тих людей, які контролюватимуть системи штучного інтелекту", — сказав Зеленський.

Він також зазначив, що наразі світ "живе в час найбільш руйнівних перегонів озброєнь в людській історії", до яких додався штучний інтелект.

"Якщо немає реальних безпекових гарантій, окрім друзів і зброї, якщо немає якоїсь надійної платформи для міжнародної безпеки, чи залишиться на землі якесь безпечне місце?", — додав президент України.

Крім того, Зеленський підкреслив необхідність відновлення міжнародної співпраці та запровадження правил щодо застосування штучного інтелекту у системах озброєння.

"Нам потрібні глобальні правила щодо того, де може застосовуватися штучний інтелект в системах озброєнь. Це так само терміново, як і зупинення поширення ядерної зброї. Нам треба відновити міжнародну співпрацю. Декілька років мине і може бути вже пізно", — сказав Зеленський.

Тиждень високого рівня 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН

22 вересня 2025 року у США розпочався тиждень високого рівня 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, де зібралися світові лідери. Ювілейна сесія Генасамблеї проходить під гаслом "Краще разом: 80 та більше років для миру, розвитку та прав людини".

Президент Володимир Зеленський, який очолює українську делегацію, планує провести зустрічі з понад 20 лідерами. Він вже зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Також на полях Генасамблеї ООН відбувся саміт щодо повернення українських дітей, викрадених Росією та запланований п’ятий саміт Кримської платформи.

Однією з центральних тем Генасамблеї є визнання держави Палестина — протягом останніх днів понад 10 країн, зокрема Велика Британія, Австралія, Канада, Данія й Португалія, заявили про визнання Палестини чи готовність зробити це.