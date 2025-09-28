Винищувачі Данії виконали екстрені місії над Балтійським морем

У неділю ввечері над данським островом Борнгольм у Балтійському морі зафіксували польоти винищувачів F-35, піднятих у рамках системи перехоплювального чергування.

Про це повідомила поліція острова, передає Ritzau.

Черговий офіцер поліції Александер Вольтов підтвердив, що над островом літали два F-35. Завдання такого чергування — відстоювати суверенітет Данії, контролювати повітряний простір та за потреби надавати підтримку цивільним літакам.

Літаки базуються на авіабазі Скридструп і можуть піднятися в небо за кілька хвилин у будь-який час доби.

У Збройних силах Данії ситуацію не коментують. Місцеві мешканці повідомляли про гул літаків над островом, а також про можливу активність дронів. У поліції припустили, що частину звернень могли спричинити зоряні умови видимості.

З початку року система перехоплювального чергування активувалася 33 рази — усі над Балтійським морем. Минулого тижня у Данії також фіксували польоти безпілотників над аеропортами та військовими об’єктами. Прем’єрка Метте Фредеріксен заявила, що ці інциденти є частиною гібридної війни, спрямованої на створення тривожності та розколу в суспільстві.

Що відомо про попередні порушення дронами повітряного простору Данії

22 вересня увечері поліція Данії та Норвегії повідомила про інциденти з дронами в Копенгагені та Осло. У Копенгагені рух у найбільшому аеропорту "Каструп" повністю зупинили через 2-3 великі дрони. Щонайменше 35 рейсів перенаправили до інших летовищ. Пасажирські літаки кружляли в повітрі, а один здійснив екстрену посадку через брак пального. Аеропорт відновив роботу близько 01:00 після чотиригодинного закриття.

Аеропорт "Ольборг" на півночі Данії в ніч з 24 на 25 вересня був закритий через дрони в його повітряному просторі.

Як заявив міністр оборони Данії, у середу ввечері та всю ніч дрони літали навколо низки данських аеропортів та військових об'єктів. За його словами, "це точно не схоже на збіг обставин".

Крім того, близько до опівночі четверга, 25 вересня, аеропорт Ольборг" в Данії ненадовго закрили через імовірну загрозу БпЛА.