Зеленський заявив, що Україна не експортуватиме зброю, на яку у ЗСУ дефіцит

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна до кінця війни буде здійснювати контрольований експорт зброї. А ті озброєння які у ЗСУ в дефіциті — залишатимуться для задоволення потреб війська.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами у Києві, передає кореспондент Суспільного.

"Щодо питання контрольованого експорту зброї, на яку немає дефіциту в українській армії. Саме так ми підходимо до цього питання, тому що пріоритет – ЗСУ. А де ми виробляємо більше, то залишок можемо експортувати, і мати від цього гроші, які уже витрачати на дефіцитний товар – дрони, перехоплювачі далекобійні дрони – те, на що не вистачає грошей. Така система всіх влаштовує. Армію влаштовує, — сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що експорт української зброї буде контрольований до кінця війни, а ті озброєння, на які в українського війська нема дефіциту, продаватимуться до Європи, США і країн Близького Сходу.

Крім того, він розповів, що на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку українська сторона домовилася про продаж зброї до деяких країн Африки.

"У мене вже є пропозиції кількох африканських країн. Скажу чесно, ми вже обрали країну. Ну, іще подивимося, є великий запит щодо представництва в Африці", — додав президент.

21 вересня Зеленський казав, що Україна має перші пропозиції для партнерів щодо експорту сучасної зброї власного виробництва.