Процес скринінгу українського законодавства на відповідність законодавству Євросоюзу завершується 30 вересня.

Про це повідомив речник Європейської комісії Ґійом Мерсьє, передає кореспондентка Суспільного.

Речник зазначив, що процес скринінгу українського законодавства пройшов "у рекордно короткі терміни".

"Це ще раз демонструє рішучість України, а також і з нашого боку, якнайшвидше прискорити підготовчу роботу до вступу до ЄС. Дозвольте нагадати, що ми оцінили, критерії для відкриття першого кластера, тобто дорожню карту та план дій щодо меншин в Україні. Тож, повторюю, ми підтримуємо відкриття першого кластера", — повідомив Ґійом Мерсьє.

За словами речника Єврокомісії, 30 вересня представники України та Євросоюзу проведуть засідання щодо результатів скринінгу українського законодавства.

Шлях України до Євросоюзу

Президент Володимир Зеленський 28 лютого 2022 року підписав заявку на членство України в Європейському союзі за спеціальною процедурою.

Вже 23 червня 2022 року Європейська рада на саміті у Брюсселі надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією. Загалом їх сім.

Експрем'єр-міністр Денис Шмигаль 26 вересня 2023 року повідомив, що на урядовому рівні усі рекомендацій Єврокомісії повністю виконані та Україна готова до наступного кроку.

8 листопада 2023 року Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського союзу розпочати процес перемовин про вступ України до Євросоюзу.

Рада Європейського Союзу 21 червня 2024 року підтвердила затверджений раніше на рівні послів ЄС мандат на переговори про вступ з Україною до блоку. Переговори розпочалися 25 червня в Люксембурзі.