Сили оборони уразили завод "Електродеталь" у Брянській області РФ — Генштаб ЗСУ

Підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони 29 вересня завдали ракетного удару по російському заводу "Електродеталь", що у місті Карачев Брянської області РФ.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Там розповіли, що Сили оборони запустили по підприємству 4 ракети дальністю польоту у понад 240 кілометрів. Внаслідок удару на території об’єкта зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження наразі уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України", — додали у Генштабі ЗСУ.

Карачевський завод "Електродеталь" виробляє різноманітні електричні з'єднувачі включаючи низькочастотні, високочастотні та комбіновані для військової та загальнопромислової сфери.

Його продукція використовується в авіакосмічній, електронній, приладобудівній та інших галузях. Це, зокрема, з'єднувачі для друкованих плат, військової техніки, літаків, антен, базових станцій та інших систем, а також компоненти для різних вимірювальних приладів.

У ніч на 26 вересня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, уразили потужності Афіпського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї РФ.