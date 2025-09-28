У Молдові закрились виборчі дільниці: хто лідирує за попередніми підрахунками

У Молдові завершилися парламентські вибори, о 21.00 виборчі дільниці всередині країни закрилися, але частина закордонних дільниць ще працює. Наразі триває підрахунок голосів.

Про це повідомляє NewsMaker.

Зазначається, що за даними Центральної виборчої комісії, участь у голосуванні взяли понад 1,6 мільйона людей, а явка склала 52,07% від загальної кількості зареєстрованих виборців.

Наразі триває підрахунок голосів, і за попередньою інформацією ЦВК лідирує партія "Дія та солідарність" (PAS) чинної президентки Маї Санду, на другому місці проросійський "Патріотичний блок". Інші партії поки набирають менше 10%.

Люди голосують на одній з дільниць під час парламентських виборів в Молдові, 28 вересня 2025 року. Суспільне Новини/Владислав Кравець

Нагадаємо, голосування відбувалося без серйозних порушень, хоча окремі інциденти все ж зафіксовані. Зокрема, протягом суботи та неділі виборча інфраструктура країни зазнала серії кібератак, через які близько 4 тисяч сайтів припинили роботу. Також надходили повідомлень про нібито мінування низки закордонних дільниць в Брюсселі (Бельгія), Римі та Генуї (Італія), Бухаресті (Румунія), Ешвіллі (США) та Аліканте (Іспанія).

Крім того, було зафіксовано 254 порушення, серед наймасовіших — порушення таємниці голосування та групове голосування. А ще було виявлено незаконну агітацію, присутність сторонніх осіб на дільницях та проблеми зі списками виборців.

Згодом, польські правоохоронці повідомили про затримання трьох людей, які, за їх інформацією готували заворушення в Кишиневі після закінчення голосування. У поліції зазначили, що затримані є працівниками силових структур на лівому березі Дністра (невизнаної Придністровської Молдавської Республіки).

Під час обшуків у затриманих виявили низку предметів, зокрема піротехніку та легкозаймисті матеріали, які "могли бути використані для створення паніки та хаосу".

Як Росія намагається вплинути на вибори

30 липня президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія готується до "безпрецедентного втручання" в парламентські вибори країни.

Як пише видання TV8, за словами Санду, РФ уже інвестує в кілька політичних інструментів, аби "просунути своїх людей у парламент" і таким чином підірвати демократичні процеси в країні. Також РФ має щонайменше десяток основних інструментів втручання у вибори у Молдові.

Згодом радник президентки Молдови з питань національної безпеки Станіслав Секріеру заявив, що Росія посилює спроби вплинути на громадян Молдови, які проживають по всій Європі, щоб спробувати втрутитися в парламентські вибори країни, які заплановані на 28 вересня 2025 року.

Зокрема, він вказав на поновлення активності мережі "Матрьошка", яку підтримує Кремль. Її мета — створення фейкових медіа та використання їх для поширення неправдивих повідомлень.

15 серпня президентка Молдови Мая Санду заявила, що молдовська діаспора відчуває "безпрецедентний" тиск "ворожих сил" напередодні парламентських виборів.

Президентка Молдови закликала громадян, які перебувають за кордоном, "як ніколи в історії країни" бути пильними, згуртованими, захищати суверенітет, демократію, свободу і "європейський вибір".

14 вересня Санду заявила, що Москва посилила онлайн-кампанію з дезінформації, зокрема спрямовану проти молдовської діаспори перед парламентськими виборами. Вона також звинуватила РФ у використанні православних священників для поширення пропаганди та запуску мережі ботів "Матрьошка" для створення фейкового контенту під виглядом легітимних іноземних медіа.