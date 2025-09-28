Польща тимчасово закрила повітряний простір над південним сходом країни після ракетних ударів Росії по Україні. У небі патрулюють польські та союзні літаки.

Про це пише Reuters із посиланням на дані сервісу відстеження польотів Flightradar24.

Польська влада оголосила, що обмеження тривали щонайменше до 04:00 за Гринвічем у неділю. У війську пояснили, що рішення ухвалили через активність дальньої авіації РФ, яка здійснювала удари по території України.

"У зв’язку з діями російської дальньої авіації польські та союзні літаки почали діяти в нашому повітряному просторі. Це превентивні заходи для забезпечення безпеки повітряного простору та захисту громадян", – йдеться в заяві польських збройних сил.

Цієї ночі у Польщі піднімали у повітря винищувачі та привели у найвищу готовність сили протиповітряної оборони через активність далекої авіації Росії, яка завдала ударів по Україні.

Що відомо про атаку Росії на Україну 28 вересня

У ніч на 28 вересня росіяни завдали масованих ударів дронами та ракетами по кількох українських містах. У Києві внаслідок атаки загинули четверо людей, серед них 12-річна дівчинка, ще десятеро — поранені. Також у столиці пошкоджений Інститут кардіології, де рятувальники знайшли тіла двох загиблих. Внаслідок обстрілів постраждала й Київська область — там поранення отримали 27 людей.

Під ударом опинилося й Запоріжжя: поранені щонайменше 34 людини, серед них троє дітей.