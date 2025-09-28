Понад 12 годин тривала масована російська атака по містах України. Росія запустила майже 500 безпілотників і понад 40 ракет. Унаслідок обстрілів пошкоджені цивільні об'єкти, є загиблі та поранені.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на платформі Х.

Понад 12 годин тривала масована атака Росії на територію України, під час якої, за його словами, РФ застосувала майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет, включно з "Кинжалами".

Основними напрямками ударів були Київ і область, Запоріжжя, Хмельниччина, Сумщина та Одещина. У столиці пошкоджена будівля Інституту кардіології. За останніми відомостями, у Києві загинули четверо людей, серед них 12-річна дівчинка. Загалом по Україні щонайменше 40 поранених, серед них — діти.

Зеленський повідомив, що під обстрілом опинилися підприємство з виробництва хліба, завод автомобільної гуми, приватні та багатоквартирні будинки й інші об'єкти цивільної інфраструктури.

Зеленський назвав атаку "підлою" та пов’язав її з завершенням тижня Генасамблеї ООН, наголосивши, що це демонстрація реальної позиції Кремля.

"Москва хоче далі воювати та вбивати й заслуговує лише на найжорсткіший тиск світу", — йдеться в заяві.

Президент закликав посилити санкційний та економічний тиск на РФ, позбавляти її доходів від енергетики та тіньових маршрутів, а також продовжувати удари у відповідь, щоб змусити Кремль сісти за стіл переговорів.

"Кожен, хто хоче миру, має підтримати зусилля президента Трампа і припинити будь-який російський імпорт. Час для рішучих дій давно настав", — наголосив Зеленський і висловив сподівання на жорстку реакцію США, Європи, G7 та G20.