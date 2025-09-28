Перейти до основного змісту
Генштаб: ЗСУ за добу знищили понад тисячу окупантів і сотні дронів
ГенштабВторгнення Росії в УкраїнуРОСІЯВІЙНА

Генштаб: ЗСУ за добу знищили понад тисячу окупантів і сотні дронів

Юрій Свиридюк
Розмір шрифту

Станом на 28 вересня 2025 року РФ втратила ще 1 110 військових, 454 дрони та десятки одиниць техніки. Загальні втрати особового складу перевищили 1 108 510.

Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України на сторінці у Facebook.

За добу 27–28 вересня українські сили ліквідували 1 110 російських військових, знищили 454 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 45 артилерійських систем, 131 одиницю автомобільної техніки та інше озброєння.

Загалом із 24 лютого 2022 року втрати росії становлять:

  • особовий склад — близько 1 108 510 солдат;
  • танки — 11 211 (+7 за добу);
  • бойові броньовані машини — 23 290 (+2);
  • артилерійські системи — 33 231 (+45);
  • РСЗВ — 1 503 (+1);
  • засоби ППО — 1 223;
  • БПЛА — 64 385 (+454);
  • автомобільна техніка та автоцистерни — 63 040 (+131).

У Генштабі наголошують, що дані уточнюються.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок