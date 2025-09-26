Речниця Європейської комісії з закордонних справ Анітта Гіппер на прохання Суспільного прокоментувати заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова проте, що НАТО та ЄС руками України нібито оголосили Росії війну, заявила, що це частина російської стратегії дезінформації.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

“Ми не коментуємо провокаційні заяви російських лідерів. Це частина їхньої стратегії дезінформації”, — сказала Гіппер.

За її словами, Росія не тільки розпочала незаконну агресивну війну проти України, а й дедалі частіше та систематично застосовує гібридні військові тактики проти ЄС, держав-членів та наших партнерів.

“Єдина мова, якою Володимир Путін вміє розмовляти, – це мова сили. Ми продовжуватимемо тиснути на Росію”, — додала речниця ЄК.

Напередодні міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що НАТО та ЄС руками України нібито “оголосили Росії війну і прямо в ній беруть участь”.