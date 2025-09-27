Генштаб: на фронті за добу 186 бойових зіткнень, РФ втратила 970 військових

На фронті протягом минулої доби, 26 вересня, зафіксовано 186 бойових зіткнень. На Покровському напрямку українські захисники зупинили 62 штурмові дії армії РФ. За добу Росія втратила на війні в Україні 970 військових.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив станом на 08:00 27 вересня у зведенні щодо російського вторгнення.

Минулої доби військо РФ завдало одного ракетного та 67 авіаційних ударів, застосувало одну ракету та скинуло 142 керовані авіабомби. Крім цього, здійснило 4953 обстріли, зокрема 135 – із реактивних систем залпового вогню, та залучило для ураження 5924 дрони-камікадзе.

Армія РФ завдавала авіаційних ударів, зокрема по району населеного пункту Середина-Буда Сумської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, одну артилерійську систему та один пункт управління війська РФ.

“Втрати російських загарбників за минулу добу склали 970 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, бойову броньовану машину, 39 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 362 безпілотні літальні апарати, 91 одиницю автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки та дві важкі вогнеметні системи окупантів”, — йдеться у зведенні Генштабу.

Яка ситуація на фронті

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 10 боєзіткнень. Військо РФ завдало 10 авіаційних ударів, скинувши при цьому 24 керовані авіаційні бомби, здійснило 208 обстрілів, зокрема 12 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку військо РФ чотири рази атакувало позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Кам’янки та у напрямку Дорошівки.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося чотири боєзіткнення. Українські оборонці зупинили штурмові дії росіян поблизу Степової Новоселівки та у напрямку населеного пункту Богуславка.

На Лиманському напрямку військо РФ атакувало 20 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Карпівка, Колодязі, Шандриголове, Зарічне, Торське, а також у бік населеного пункту Ставки.

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили дев’ять наступальних дій війська РФ у районах Григорівки, Виїмки, Переїзного та у напрямку Ямполя й Дронівки.

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано шість боєзіткнень – окупанти РФ намагалися просуватися у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку військо РФ здійснило 21 атаку у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Софіївка та Полтавка.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 62 штурмові дії армії РФ у районах населених пунктів Новоекономічне, Никанорівка, Володимирівка, Червоний Лиман, Родинське, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Дачне та у напрямку населених пунктів Покровськ, Балаган, Філія.

На Новопавлівському напрямку військо РФ вчора здійснило 27 атак поблизу населених пунктів Піддубне, Новоселівка, Андріївка-Клевцове, Січневе, Соснівка, Комишуваха, Калинівське та у напрямку населених пунктів Новогригорівка й Нововасилівське.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці зупинили п’ять спроб росіян просунутися вперед поблизу населеного пункту Полтавка.

На Оріхівському напрямку Сили оборони успішно відбили дві атаки війська РФ у бік населеного пункту Степногірськ.

На Придніпровському напрямку військо РФ чотири рази атакувало позиції українських захисників у напрямку Антонівського мосту – успіху не мало.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань армії РФ не виявлено.