Чарльз III наприкінці жовтня відвідає Папу Римського

Британський монарх Чарльз III та королева-консорт Камілла здійснять державний візит до Ватикану цієї осені та побачаться з Папою Левом XIV.

Про це повідомляють CNN та Reuters, посилаючись на Букінгемський палац.

У палаці заявили, що Чарльз і Камілла приїдуть на святкування Ювілейного року Католицької Церкви, який відбувається кожні чверть століття. зауважмо, що Чарльз як британський король є очільником англіканської церкви в Британії, а не католиком.

Цей візит також буде присвячений екуменічній діяльності Англіканської та Католицької церков.

Королівське подружжя мало відвідати Святий Престол ще раніше, у квітні цього року, але відклали через погіршення стану здоров'я в попереднього понтифіка Франциска та й самого Чарльза, який лікувався від раку. Хоча пресслужба Ватикану повідомила, що вони все-таки зустрілися навесні.

88-річний Папа Римський Франциск помер 21 квітня внаслідок інсульту і зупинки серця.