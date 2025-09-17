Король Чарльз на державному банкеті з Трампом згадав Україну

Під час урочистого прийому в Віндзорському замку, куди президент США Дональд Трамп прибув із другим державним візитом до Великої Британії, король Чарльз III у промові згадав про підтримку України.

Про це пише CNN.

"Оскільки тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники разом підтримуємо Україну, щоб стримати агресію та забезпечити мир", – сказав Чарльз.

Хоча Чарльз не назвав прямо Росію, його слова пролунали в час повномасштабної війни РФ проти України.

Він також відзначив "особисту відданість президента США Дональда Трампа пошуку рішень для найскладніших світових війн задля досягнення миру".

Президент США Дональд Трамп, перша леді Меланія Трамп, король Великої Британії Чарльз, королева Камілла та принц Вільям прямують на державний банкет у Віндзорському замку, Віндзор, Велика Британія, 17 вересня 2025 року. REUTERS/Kevin Lamarque

Державний банкет у Віндзорі відбувся в залі Сент-Джордж, де Чарльз і королева Камілла вітали Трампів. На заході були присутні члени королівської родини, включно з принцом Вільямом і принцесою Уельською Кетрін, а також керівники американських технологічних компаній, зокрема — CEO OpenAI Сем Альтман та керівник NVIDIA Дженсен Хуанг.

Президент США Дональд Трамп і король Великої Британії Чарльз III відвідали офіційний державний банкет у Віндзорському замку, Віндзор, Велика Британія, 17 вересня 2025 року. REUTERS/Doug Mills

Водночас у Лондоні тисячі людей вийшли на протести проти візиту Трампа.

Велика Британія підготувала для американського лідера парадний кортеж, артилерійський салют, військове авіашоу та бенкет. За даними Reuters, це стане наймасштабнішим військовим заходом на честь державного візиту в історії Великої Британії. Трамп став першим американським президентом, якого монарх запросив удруге.

За день до прибуття Дональда Трампа до Віндзора, на стіні Віндзорського замку протестувальники транслювали фото Дональда Трампа з загиблим американським фінансистом Джеффрі Епштейном. Джеффрі Епштейн був засуджений за зґвалтування неповнолітньої, а також визнав себе винним в організації проституції.