Папа Римський Лев XIV підтримуватиме привітність і повагу до вірян ЛГБТ, але слідуватиме традиційній формулі, де сім’я — це союз чоловіка та жінки.

Понтифік виклав своє бачення в інтерв'ю для католицького медіа Crux, уривки з якого опублікувало Vatican News.

Він, як і його попередник Папа Франциск, говорить про сім'ю як про чоловіка і жінку, які "уклали урочисте зобов'язання, благословенне таїнством шлюбу".

"Сім'я — це батько, мати і діти. Я вважаю, що роль сім'ї в суспільстві, яка в останні десятиліття часом страждала, знову має бути визнана і зміцнена", — додав Папа.

На його думку, у родині люди вчаться любити і поважати одне одного, жити з тими, хто має інші думки, і терпіти їх, а також формувати "зв'язки спільності". Папа навів приклад власних батьків, які прожили разом понад 40 років.

Лев визнав, що питання ЛГБТК+ досі є на порядку денному в церкві через заклики офіційно визнати одностатеві шлюби або схвалити трансгендерність.

До католиків ЛГБТ Папа Лев ставитиметься подібно до свого попередника Франциска: із привітністю, але без зміни церковного вчення.

"Я намагаюся сказати те, що Франциск висловив дуже чітко, коли говорив "todos, todos, todos" (всі, всі, всі). Всі запрошені, але я не запрошую людину тому, що вона має або не має певну ідентичність. Я запрошую людину тому, що вона є сином або дочкою Бога", – сказав Лев.