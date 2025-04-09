Британський король Чарльз і королева Камілла зустрілися з Папою Франциском

Папа Франциск у середу пообіді провів зустріч у Ватикані з британським королем Чарльзом і королевою Каміллою під час їхнього державного візиту до Італії.

Про це повідомили Букінгемський палац і Ватикан.

Спочатку Чарльз і Камілла планували офіційний державний візит до Ватикану в рамках чотириденного перебування в Італії, але перенесли його через рекомендації лікарів, які призначили Папі Франциску двомісячний відпочинок після важкої двосторонньої пневмонії та 38 днів у лікарні.

"Під час бесіди Папа мав нагоду передати Їхнім Величностям найкращі побажання з нагоди річниці шлюбу і відповісти на побажання Його Величності швидкого одужання", — повідомила пресслужба Ватикану.

Король Чарльз III виступив перед парламентом Італії

У середу король Чарльз III став першим британським монархом, який виступив перед італійським парламентом. У промові до сенаторів і депутатів він підкреслив дружні стосунки між Великою Британією та Італією, а також наголосив на необхідності спільного вирішення криз — таких як війна в Україні та кліматичні зміни.

Король Чарльз згадав про 80-річчя закінчення Другої світової війни

"Через кілька тижнів ми відзначатимемо 80-ту річницю завершення Другої світової війни в ЄС, згадуючи страшну ціну війни і цінний дар миру. На жаль, сьогодні ми чуємо відлуння тих часів, які ми сподівалися залишити в історії", — сказав монарх.

Виступ перед парламентом відбувся в особливий день — річницю їхнього весілля. Король Чарльз і королева Камілла одружилися 9 квітня 2005 року. Для обох це другий шлюб. Раніше Чарльз був одружений з принцесою Діаною, яка загинула в автокатастрофі в Парижі через рік після розлучення.

Зустріч з прем’єр-міністеркою Мелоні

Перед промовою король зустрівся з прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні на віллі Дорія-Памфілі в Римі. Присутніми також були віцепрем’єр і міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні та його британський колега Девід Леммі.

Після цього 76-річний монарх відвідав культурний центр у Римі, де переглянув коротку постановку за Шекспіром.

Увечері в середу прем’єр-міністерка Мелоні взяла участь у бенкеті з королем Чарльзом і королевою Каміллою в Квіринальському палаці за участю президента Італії Серджо Маттарелли.