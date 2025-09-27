Технологічна компанія Meta 25 вересня заявила про запуск нового майданчика — соцмережі Vibes, де за допомогою інструментів штучного інтелекту (ШІ) можна видозмінювати власні відео чи створювати нові.

Про це Meta пише в пресрелізі.

На вебмайданчику можна створювати та ділитися короткими відео, згенерованими за допомогою ШІ або зробити ремікс вже наявного відео, додавши музику чи змінивши стиль.

Коли відео вже готове, його можна опублікувати безпосередньо у стрічці Vibes, надіслати в приватних повідомленнях друзям або запостити в Instagram та Facebook Stories і Reels.

"Якщо ви бачите відео Meta AI в Instagram, ви можете натиснути на нього, щоб реміксувати його в додатку Meta AI", — радять розробники.

Під час перших заходів на платформу користувач побачить низку ШІ-відео від творців та спільнот. Згодом стрічка стане більш персоналізованою.

"Ми працюємо над ще більш потужними інструментами та моделями для створення контенту разом із низкою талановитих візуальних художників та творців, і в майбутньому будемо ширше впроваджувати їх у роботу", — в компанії анонсували оновлення функціоналу Vibes у майбутньому.

Раніше Meta повідомила, що Facebook отримає помічника для знайомств на базі штучного інтелекту, а також нову функцію — Meet Cute. Вони допомагатимуть у пошуку партнерів, які відповідають запитам користувачів.

17 вересня Meta презентувала новий пристрій на базі штучного інтелекту — "розумні" окуляри, де в лінзи вбудовані дисплеї, тож вони можуть замінять екран гаджета. З їх допомогою можна переглядати тексти, відео, зображення та відеоповідомлення; там є навігація по картах, асистент Meta AI та переклад різними мовами.