Meta випустила окуляри з ШІ та дисплеями просто в лінзах

Компанія Meta Марка Цукерберга в середу, 17 вересня, презентувала новий пристрій на базі штучного інтелекту — "розумні" окуляри, де в лінзи вбудовані дисплеї, тож вони можуть замінять екран гаджета.

Продукт має назву Meta Ray-Ban Display, його опис є на сайті компанії.

Сам гендиректор Meta Цукерберг на публічній події в своїй штаб-квартирі у Каліфорнії сказав: "Окуляри є ідеальним форм-фактором для особистої суперінтелектуальності, оскільки вони дозволяють вам залишатися в моменті, отримуючи доступ до всіх цих можливостей ШІ, щоб зробити вас розумнішими, допомогти вам краще спілкуватися, поліпшити вашу пам'ять, поліпшити ваші почуття", — цитує CNN.

Розробники обіцяють, що дисплеї в лінзах замінять екран смартфона. Ось які функції в окулярів:

можна переглядати тексти, відео, зображення та відеоповідомлення;

відповідати на повідомлення у WhatsApp, Messenger, Instagram та смс вашого телефона;

відповідати на відеодзвінки та бачити свого співрозмовника;

якщо навколо галас, можна увімкнути субтитри до розмови;

письмовий переклад англійською, іспанською, французькою або італійською мовами розмови, меню чи будь-якої вивіски;

є функція навігації, яка показує місцеперебування користувача на карті в режимі реального часу;

можна також спілкуватися з асистентом Meta AI, який бачитиме все, що й користувач в окулярах, тому даватиме підказки на ходу (наприклад, як приготувати помідори).

Відповіді штучного інтелекту відображаються на вбудованому дисплеї. Фактично, людина в скельцях окулярів бачить листування або поради на тлі реальної дійсності паралельно.

Дисплеї цієї моделі взаємодіють з браслетом: людина керує екранами за допомогою ледь помітних жестів рук. Дисплей можна вимкнути і використовувати окуляри лише за прямим призначенням. Екран дисплеїв видно лише користувачу — це потреба конфіденційності.

Ціна техноновинки стартує від 799 доларів США.