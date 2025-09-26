Зеленський доручив збільшити контрактну складову в ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час чергової Ставки обговорили питання контрактів у ЗСУ, роботу розвідки та нові завдання для оборони.

Про це президент сказав у вечірньому зверненні 26 вересня.

Зеленський провів чергове засідання Ставки. Одним із ключових рішень стало доручення збільшувати контрактну складову у Збройних силах України.

Також були заслухані доповіді Служби зовнішньої розвідки та Головного управління розвідки Міноборони. Вони стосувалися російського виробництва зброї, стану їхньої промисловості та паливного комплексу. За підсумками розгляду поставлені нові завдання для української оборони.

Зеленський наголосив, що нині Росія перейшла у стан, коли війна дедалі більше створює проблем самій її системі, економіці та суспільству. Президент підкреслив важливість збереження максимального тиску на РФ через розв’язану війну, зокрема через санкції.