Новостворені Штурмові війська будуть застосовуватись для наступу та прориву оборони російської армії, натомість Десантно-Штурмові війська — це частини, які можуть ввести наступ, а також оборону. Вивести в окремий рід військ штурмові війська вирішили після аналізу наступальної операції Сил оборони в Курській області.

Про це Головнокомандувач ЗСУ Сирський сказав на зустрічі з медіа, передає кореспондентка Суспільного.

"ДШВ — це, так би мовити, елітна піхота. Це частини, які можуть ввести наступ, оборонятися, проводити глибокі рейдові дії. І, як правило, їх використовують на найбільш важливих ділянках фронту. [...] Тоді як штурмові частини — це підрозділи швидкого реагування. Головна їхня риса — те, що вони мобільні. Штурмові підрозділи стають одним з ключових елементів підвищення наступального потенціалу. Їм, на відміну від ДШВ, не призначаються якісь постійні ділянки, класичні смуги ведення оборони чи наступу. Вони діють там, де найважче", — говорить Сирський.

Коментуючи, навіщо виводити штурмові війська в окремий рід військ, головком відповів, що Штурмові війська "мають перебувати під його контролем", мати свою програму підготовки та постійно поповнюватись й забезпечуватись технікою.

Повноцінного пояснення, навіщо потрібен цей новий рід військ, наразі немає, сказала у коментарі LIGA.net представниця парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська: "Необовʼязково створювати окремий рід військ, якщо виконувати задачі можна й у межах "сухопутки". Схоже на створення форми приватної армії. На них покладають ті задачі, які раніше виконували ДШВ та інші".

Раніше президент Зеленський анонсував створення окремих Штурмових військ з дроновою складовою.