Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ ніколи не визнає окуповані території частиною Росії. Він сказав, що погодився б на фіксацію лінії фронту в нинішньому вигляді, якби завтра було припинення вогню.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю Axios журналісту Бараку Равіду, відповідаючи на питання про можливі територіальні поступки заради миру.

"Ми ніколи не визнаємо окуповані території як російські. Це неможливо", — наголосив президент.

Водночас він пояснив, що у випадку припинення вогню, якщо немає можливості відновити контроль над усіма територіями силовим шляхом, Україна готова відкласти це питання та вирішувати його згодом дипломатично.

"Це буде компроміс, який дасть змогу уникнути нових жертв і вирішувати проблеми через діалог", — додав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп 23 вересня провели зустріч у Нью-Йорку під час Генасамблеї ООН. Вони обговорили ситуацію на фронті, обміни військовополоненими і санкції проти Росії.

Зеленський підтримав ідею Трампа щодо зупинки закупівлі російських енергоносіїв. Водночас американський президент зазначив, що говорити про гарантії безпеки для України "ще зарано".

Трамп підкреслив, що найбільший тиск на Кремль здійснює економіка, а також заявив, що країни НАТО мають збивати російські літаки, які порушують їхній повітряний простір.

Зеленський наголосив, що Україна продовжуватиме оборонятися, доки Росія не припинить війну.