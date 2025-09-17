У Латвії викрили шпигуна, який передавав розвідці РФ дані про військові об’єкти

У Латвії Служба державної безпеки затримала чоловіка, якого підозрюють у передачі російській розвідці даних про розташування, планування та системи безпеки низки військових об'єктів країни.

Про це повідомляє Delfi.

Підозрюваний є громадянином Латвії. Його затримали 27 серпня.

Зазначається, що, за даними слідства, затриманий також надавав інформацію про будівництво нових військових об'єктів, навчання військовослужбовців та присутність солдатів інших країн НАТО на конкретних латвійських військових об'єктах.

Як зазначили у латвійській спецслужбі, є докази, що чоловік передав російській розвідці й іншу інформацію, яка може бути використана проти інтересів безпеки Латвії та інших країн Балтійського регіону.

Щодо затриманого розпочали кримінальний процес за ч.1 ст. 85 Кримінального закону Латвії — за незаконний збір та передачу відомостей іноземній розвідці за її завданням.

Повідомляється, що Служба держбезпеки провела обшуки на чотирьох пов'язаних із підозрюваним об'єктах у Ризі та її околицях. Нині служба поглиблено досліджує вилучені під час обшуків носії даних та документи. Як запобіжний захід підозрюваному обрали арешт.