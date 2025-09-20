у Німеччині чоловік проник на навчальний майданчик Бундесверу

У Німеччині поліцейське управління Галле розслідує можливий інцидент безпеки на полігоні Бундесверу в Цайці, що на півдні землі Саксонії-Ангальт. Солдати виявили та зупинили невідомого чоловіка-водія на полігоні в лісі Цайтц.

Про це повідомила речниця поліції, передає німецьке видання Spiegel.

Дізнавшись про інцидент, поліція розпочала розслідування для з'ясування фактів. Як повідомляє Mitteldeutsche Zeitung, чоловік стверджував, що він збирач грибів. Однак, за даними видання, слідчі вважали це пояснення сумнівним.

Федеральне міністерство оборони також поінформували про інцидент.

За даними поліції, чоловіком виявився ​​53-річний німець. Солдати попросили його залишити територію та супроводжували його до самого від'їзду.

Навчальний полігон Бундесверу в лісі Цайтц використовується, серед іншого, 701-м танковим інженерним батальйоном з міста Гера, що в Тюрінгії. За даними Бундесверу, військовослужбовці цього підрозділу відповідають за підготовку поля бою для власних військ. Вони прорубують просіки, долають перешкоди та водні шляхи.

За даними міста Цайц, 701-й бронетанковий інженерний батальйон базується в прикордонному трикутнику Тюрінгії, Саксонії-Ангальт та Саксонії. До складу батальйону входить близько 500 солдатів.