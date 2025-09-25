Гегсет наказав провести термінову зустріч сотень генералів та адміралів

Пентагон скликав американських військових чиновників з усього світу на зустріч у Вірджинії. Навіть високопоставлені генерали та їхні штаби не знають причини зустрічі.

Про це пише The Washington Post.

Як пише видання, міністр оборони США Піт Гегсет наказав сотням генералів та адміралів американської армії зібратися без попередження — і без зазначення причини — на базі морської піхоти у Вірджинії наступного тижня, що посіяло плутанину та тривогу після звільнення адміністрацією Трампа численних високопосадовців цього року.

За словами понад десятка людей, знайомих з цим питанням, цю вкрай незвичайну директиву надіслали практично всім вищим військовим командирам по всьому світу. Директиву видали на початку цього тижня — через кілька місяців після того, як команда Гегсета в Пентагоні оголосила про плани масштабної консолідації вищого військового командування .

У заяві, зробленій у четвер, 25 вересня, речник Пентагону Шон Парнелл підтвердив, що Гегсет “звернеться до своїх високопосадовців на початку наступного тижня”, але не навів жодних додаткових подробиць.

У Сполучених Штатах та десятках інших країн і часових поясів працює близько 800 генералів та адміралів. За словами людей, знайомих із цим питанням, наказ Гегсета поширюється на всіх старших офіцерів у званні бригадного генерала або вище, або їхнього еквіваленту у ВМС, які обіймають командні посади, та їхніх старших радників. Як правило, ці офіцери керують сотнями або тисячами рядових військовослужбовців.

За даними джерел, серед тих, хто, як очікується, буде присутній на зустрічі з Гегсетом, будуть вищі командири в зонах конфліктів та старші військові керівники, розміщені по всій Європі, Близькому Сході та в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Розпорядження не поширюється на високопосадовців, які обіймають штабні посади.

Ніхто з людей, які спілкувалися з The Washington Post, не міг пригадати, щоб міністр оборони коли-небудь наказував такій кількості військових генералів та адміралів ось так зібратися. Дехто має занепокоєння щодо безпеки.

Інші висловили розчарування тим, що навіть багато командирів, розміщених за кордоном, будуть зобов'язані відвідати імпровізований саміт Гегсета, причому деякі поставили під сумнів доцільність такого вчинку.

“Це просто зменшить кількість командувачів, якщо щось трапиться”, – сказав представник оборонного відомства.

Як пише видання, Міністерство оборони володіє високозахищеною технологією відеоконференцій, яка дозволяє військовим чиновникам, незалежно від їхнього місцезнаходження, обговорювати делікатні питання з Білим домом, Пентагоном або одразу з обома. Інша людина сказала, що наказ сотням військових лідерів з'явитися в одному місці — це “не те, як це робиться”.

“Не можна викликати головних офіцерів, які ведуть своїх людей та глобальні сили, до аудиторії за межами Вашингтона, не пояснюючи їм, чому та яка тема чи порядок денний”, – додала ця людина.

“Ми зараз виводимо кожного генерала та флагмана з Тихого океану?» — сказав один американський чиновник. — Все це дивно”.

Ці накази з'явилися на тлі того, як Гегсет в односторонньому порядку нещодавно розпорядився про масштабні зміни в Пентагоні, зокрема про скорочення кількості генералів на 20 відсотків, звільнення старших керівників без причини та гучний наказ про перейменування Міністерства оборони на Міністерство війни, пише видання.

Високопосадовці адміністрації також готують нову стратегію національної оборони, яка, як очікується, зробить оборону країни головним пріоритетом країни після того, як протягом кількох років Китай вважався головною загрозою національній безпеці Сполучених Штатів. Деякі чиновники сказали, що, на їхню думку, це питання може обговорюватися на зустрічі.

Травнева директива Гегсета про скорочення близько 100 генералів та адміралів також викликала занепокоєння серед вищого військового керівництва. Тоді він закликав до “мінімального” скорочення на 20 відсотків кількості чотиризіркових офіцерів — найвищого військового звання — на службі та відповідної кількості генералів у Національній гвардії. Також буде ще щонайменше на 10 відсотків скорочено загальну кількість генералів та адміралів у збройних силах.

Минулого місяця Гегсет звільнив генерал-лейтенанта Джеффрі Круза, директора Розвідувального управління Міністерства оборони США; віце-адмірала Ненсі Лакор, начальника резерву ВМС; та контр-адмірала Мілтона Сендса, офіцера морських котиків ВМС, який керував Командуванням спеціальних операцій ВМС. У цих випадках не було названо жодних конкретних причин.

Ці звільнення стали останніми у масштабнішій чистці керівних посад у національних службах безпеки. З моменту вступу на посаду адміністрація Трампа також звільнила голову Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Чарльза К. Брауна-молодшого; начальника військово-морських операцій адмірала Лізу Франкетті; командувача Берегової охорони адмірала Лінду Фаган; та заступника начальника штабу ВПС генерала Джеймса Слайфа. У цьому списку непропорційно велика кількість жінок.

Генерал Девід Олвін, начальник штабу Повітряних сил, після того, як його попросили піти у відставку минулого місяця оголосив, що піде у відставку у листопаді.