Сейм Литви схвалив програму уряду: міністри склали присягу

Сейм Литви схвалив програму уряду, яку новопризначена прем'єр-міністерка Інґа Руґінене представила 10 вересня.

Про це повідомив литовський мовник LRT.

Так, програму уряду підтримали 80 литовських депутатів, "проти" виступили 40, а ще двоє — утрималися. Відтак, присягу склали всі 14 міністрів та прем'єрка Руґінене.

25 серпня у Литві після відставки попереднього очільника уряду Ґінтаутаса Палуцкаса сформували нову коаліцію. Відповідну угоду підписали представники Соціал-демократичної партії, партії "Зоря Нямунаса" (Nemuno aušra), фракції Союзу селян і зелених Литви та Спілки християнських родин (LVŽS-KŠS).

26 серпня литовський Сейм затвердив представлену президентом Ґітанасом Науседою кандидатуру соціал-демократки Інґи Руґінене на посаду прем'єрки.

9 вересня Науседа підписав указ про затвердження парламентом складу нового Кабміну на з Руґінене.

Що цьому передувало

31 липня Науседа заявив, що прем’єр-міністр Литви Ґінтаутас Палуцкас оголосив про свою відставку.

Напередодні литовські медіа повідомляли, що співробітники Служби з розслідування фінансових злочинів провели обшук у компанії Dankora, що належить дружині брата Палуцкаса. Ця компанія отримувала європейське фінансування й закуповувала акумуляторні системи у компанії самого прем’єра — Garnis. Прем'єр заперечує будь-які звинувачення на свою адресу.

Як повідомляло Delfi, у Литві на тлі низки скандалів падав рейтинг довіри до прем’єра Палуцкаса та очолюваного ним уряду.

24 липня Bloomberg писав, що Науседа дав йому два тижні для пояснення звинувачень, щоб глава Кабміну або дав пояснення щодо зростаючого списку звинувачень, пов'язаних з його особистими фінансами та бізнесом, або ж розглянув можливість відставки.

4 серпня стало відомо, що 19-й уряд Литви подав у відставку після заяви прем’єр-міністра Ґінтаутаса Палуцкаса про складання своїх повноважень.

Того ж дня 4 серпня Науседа офіційно прийняв відставку уряду Палуцкаса, який перебував при владі майже 8 місяців.