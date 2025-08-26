Сейм Литви затвердив нового прем'єр-міністра: хто ним став

У вівторок, 26 серпня, Сейм Литви затвердив представлену президентом Гітанасом Науседою кандидатуру соціал-демократки Інґи Руґінене на посаду прем'єр-міністра.

Як повідомляють видання LRT та Delfi.

За відповідне рішення проголосували 78 депутатів, проти — 35, утрималися — 14 парламентаріїв.

Відповідно до Конституції Литви, прем’єр-міністра призначає президент за згодою Сейму. Руґінене розпочне виконання обов’язків після того, як Науседа підпише указ про її призначення та вона складе присягу в парламенті.

Після схвалення кандидатури Сеймом представниця Соціал-демократичної партії має протягом 15 днів подати до парламенту сформований та затверджений президентом склад Кабінету міністрів і програму уряду.

Відповідаючи на запитання журналістів перед початком голосування, Руґінене зазначила, що у разі призначення один із перших візитів вона здійснить до України.

"Звісно, якщо говорити про зовнішню політику, то першими візитами будуть Україна і Польща. Це дуже важливо", — сказала кандидатка на посаду прем'єр-міністерки.

На запитання про те, з чого вона почне роботу як глава уряду, Руґінене відповіла:

"У прем'єр-міністра не буває якоїсь однієї першої роботи. Я вже говорила в міністерстві, що, приходячи в перший день, ви відразу ж опиняєтеся заваленими роботою в різних напрямках", — сказала представниця Соціал-демократичної партії.

За її словами, найважливішим завданням буде затвердження програми роботи уряду, складання чіткого плану заходів та якнайшвидший початок його реалізації.

Руґінене також додала, що готова "працювати, слухати й дослухатися".

"Мій стиль завжди полягав у командній роботі. Я — командна людина і закликаю всі фракції, незалежно від поглядів і думок, працювати разом як команда", — зазначила вона.

Нагадаємо, 25 серпня у Литві після відставки попереднього прем’єр-міністра Гінтаутаса Палуцкаса сформували нову коаліцію. Відповідну угоду підписали представники Соціал-демократичної партії, партії "Зоря Нямунаса" (Nemuno aušra), фракції Союзу селян і зелених Литви та Спілки християнських родин (LVŽS-KŠS).

Згідно з документом, прем’єр-міністеркою буде призначена соціал-демократка Інґа Руґінене, а спікером Сейму стане представник тієї ж партії Юозас Олекас.

Що цьому передувало

31 липня Науседа заявив, що прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас оголосив про свою відставку.

Напередодні литовські медіа повідомляли, що співробітники Служби з розслідування фінансових злочинів провели обшук у компанії Dankora, яка належить дружині брата Палуцкаса. Ця компанія отримувала європейське фінансування й закуповувала акумуляторні системи у компанії самого прем’єра — Garnis. Сам прем'єр заперечує будь-які звинувачення на свою адресу.

Як повідомляло Delfi, у Литві на тлі низки скандалів падав рейтинг довіри до прем’єра Палуцкаса та очолюваного ним уряду.

24 липня Bloomberg писав, що Науседа дав йому два тижні для пояснення звинувачень, щоб глава Кабміну або дав пояснення щодо зростаючого списку звинувачень, пов'язаних з його особистими фінансами та бізнесом, або ж розглянув можливість відставки.

4 серпня стало відомо, що дев'ятнадцятий уряд Литви подав у відставку після заяви прем’єр-міністра Гінтаутаса Палуцкаса про складання своїх повноважень.

Того ж дня 4 серпня Науседа офіційно прийняв відставку уряду Палуцкаса, який перебував при владі майже 8 місяців.