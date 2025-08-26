У Литві сформували нову правлячу коаліцію: підтримка України продовжиться

У Литві після відставки попереднього прем’єр-міністра Гінтаутаса Палуцкаса сформували нову коаліцію. Спікером Сейму стане представник Соціал-демократичної партії (LSDP) Юозас Олекас.

Про це повідомляє литовський мовник LRT.

Зазначається, що коаліційну угоду 25 серпня підписали представники Соціал-демократичної партії, партії "Зоря Нямунаса" (Nemuno aušra), фракції Союзу селян і зелених Литви та Спілки християнських родин (LVŽS-KŠS).

Згідно з документом, прем’єр-міністеркою буде призначена соціал-демократка Інга Ругінієне, кандидатуру якої парламент розгляне 26 серпня.

У додатку до угоди визначено також розподіл відповідальності між партіями коаліції. Відтак, соціал-демократична партія відповідатиме за дев’ять міністерств: фінансів, національної оборони, культури, соціального захисту та праці, транспорту, охорони здоров’я, освіти, науки і спорту, закордонних справ, а також внутрішніх справ.

Партія "Зоря Нямунаса" делегуватиме трьох міністрів – міністерств довкілля, енергетики та сільського господарства.

Фракція Союзу селян і зелених Литви та Спілки християнських родин отримає два портфелі: міністерства економіки та інновацій, а ще юстиції.

Також у преамбулі угоди коаліція зобов’язується "якісно та оперативно виконувати необхідні завдання, забезпечуючи потреби безпеки Литви та тверду підтримку Україні в її боротьбі проти російської агресії та на шляху інтеграції до Європейського Союзу та НАТО".

За даними LRT, формування коаліції з участю "Зорі Нямунаса" та фракції LVŽS-KŠS викликало критику через проросійські погляди окремих її представників. Зокрема, лідер "Зорі Нямунаса" Ремігіюс Жемайтайтіс неодноразово виступав проти підтримки України, а представник LLRA-KŠS Вальдемар Томашевський, підтримував анексію Криму та закликав до послаблення санкцій проти РФ.

"Це викликало протести в литовському суспільстві, зокрема акцію "День ганьби", заплановану на 26 серпня, коли Сейм голосуватиме за кандидатуру Ругінієне", — йдеться у повідомленні.

Попри критику, президент Литви Гітанас Науседа підтримав створення коаліції, назвавши це "єдиним способом уникнути дострокових виборів". Він також наголосив, що спецслужби не виявили "прямих загроз" у кандидатурі Інги Ругінієне, яка у 2015 та 2018 роках відвідувала Росію.

Водночас Науседа підкреслив, що Литва й надалі "залишається відданою підтримці України".

Що цьому передувало

31 липня Науседа заявив, що прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас оголосив про свою відставку.

Напередодні литовські медіа повідомляли, що співробітники Служби з розслідування фінансових злочинів провели обшук у компанії Dankora, яка належить дружині брата Палуцкаса. Ця компанія отримувала європейське фінансування й закуповувала акумуляторні системи у компанії самого прем’єра — Garnis. Сам прем'єр заперечує будь-які звинувачення на свою адресу.

Як повідомляло Delfi, у Литві на тлі низки скандалів падав рейтинг довіри до прем’єра Палуцкаса та очолюваного ним уряду.

24 липня Bloomberg писав, що Науседа дав йому два тижні для пояснення звинувачень, щоб глава Кабміну або дав пояснення щодо зростаючого списку звинувачень, пов'язаних з його особистими фінансами та бізнесом, або ж розглянув можливість відставки.

4 серпня стало відомо, що дев'ятнадцятий уряд Литви подав у відставку після заяви прем’єр-міністра Гінтаутаса Палуцкаса про складання своїх повноважень.

Того ж дня 4 серпня Науседа офіційно прийняв відставку уряду Палуцкаса, який перебував при владі майже 8 місяців.