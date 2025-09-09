Науседа затвердив новий уряд Литви

Президент Литви Гітанас Науседа 9 вересня підписав указ про затвердження складу уряду на чолі з прем'єркою Інґою Руґінене, але міністри довкілля та енергетики до нового кабінету ще не призначені.

Про це пише LRT.

Науседа ухвалив це рішення, попри те, що отримав кандидатури на всі 14 міністерств. Згідно з угодою про формування уряду, портфелі міністра охорони навколишнього середовища та міністра енергетики належать коаліційному партнеру, партії "Зоря Німану".

Зазначається, що партія висунула міністра охорони навколишнього середовища Повіласа Подерскіса на ще один термін і юриста Міндаугаса Яблонскіса — на посаду міністра енергетики. Їхні імена були вказані в подання Руґінене президенту.

Однак кандидатури з'явилися лише у вівторок, 9 вересня, коли наближався конституційний термін для представлення парламенту програми уряду та повного складу кабінету міністрів.

Раніше того ж дня Науседа заявив, що не може схвалити кандидатів, висунутих в останній момент, не зустрівшись попередньо з Подерскісом та Яблонскісом. Він також зазначив, що не має інформації про перевірку Яблонскіса від спецслужб.

Уряд офіційно розпочне виконання своїх повноважень після схвалення парламентом його програми, ймовірно, наступного тижня, що дасть коаліції час домовитися з президентом про кандидатів на дві вакантні посади.