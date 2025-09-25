Колишнього лідера Демпартії Молдови Плахотнюка екстрадували з Греції до Кишинева

Молдовського олігарха та ексголову Демократичної партії країни Володимира Плахотнюка 25 вересня доправили під конвоєм з Афін до Кишинева. Одразу після прибуття його мають помістити в тюрму №13 в одиночну камеру.

Про це повідомляє NewsMaker.

Плахотнюка затримали 22 липня в аеропорту Афін під час спроби вилетіти до Дубаю. У нього знайшли 21 документ на різні імена, нібито видані в Молдові, Румунії, Росії, Україні, Болгарії, Іраку та Вануату. У його соратника та колишнього депутата парламенту Молдови Костянтина Цуцу правоохоронці вилучили п’ять підроблених документів, оформлених у Румунії та Болгарії.

Молдова одразу подала запит на екстрадицію — він погодився. Міністерка юстиції Вероніка Міхайлов-Морару підтвердила, що після повернення Плахотнюка помістять під арешт, а глава МВС Даніела Мисаіл-Нікітін повідомила, що авіаквитки для нього і конвою забронювали ще 25 вересня.

На батьківщині на ім’я Плахотнюка видано ордери на арешт за трьома кримінальними справами. Найгучніша з них — участь у схемі з викрадення мільярда доларів із молдовських банків у 2014 році. За даними прокуратури, він через компанії, які контролював колишній депутат парламенту Молдови Ілан Шор, отримав $39 млн і €3,5 млн. Це провадження передали до суду ще у липні 2023 року.

У лютому 2025 року Інтерпол оголосив Плахотнюка в міжнародний розшук. Проти нього відкриті й справи у Росії — заочно висунуті звинувачення в керівництві злочинним угрупованням, контрабанді наркотиків та незаконному виведенні коштів. Москва також подала запит на його екстрадицію.

Парламентські вибори у Молдові 2025 року

28 вересня 2025 року громадяни Молдови обиратимуть новий парламент. ЦВК Молдови зареєструвало 25 партій та кілька незалежних кандидатів для участі у парламентських виборах. Але головна боротьба триватиме між двома політичними силами — партією "Дія та солідарність", яку представляє, зокрема, й президентка Мая Санду і яка прагне продовжувати євроінтеграційний курс Молдови, та "Патріотичним блоком" — обʼєднаною проросійською опозицією. Вона включає партію соціалістів експрезидента Ігоря Додона, партію "Серце Молдови", партію "Майбутнє Молдови" Васілє Тарлєва, а також партію комуністів ще одного експрезидента Володимира Вороніна.

14 вересня Санду заявила, що Москва посилила онлайн-кампанію з дезінформації, зокрема спрямовану проти молдовської діаспори перед парламентськими виборами. Вона також звинуватила РФ у використанні православних священників для поширення пропаганди та запуску мережі ботів "Матрьошка" для створення фейкового контенту.