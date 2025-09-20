Трамп зазначив, що США отримують кошти з обладнання для України

Президент США Дональд Трамп висловив думку, що не хоче заробляти на російсько-українській війні, однак Штати мають прибуток з техніки, яку для України купує Північноатлантичний союз.

Про це Трамп сказав, спілкуючись із журналістами 19 вересня.

"Війна фінансується НАТО. НАТО купує наше обладнання. Я не хочу заробляти гроші на цій війні. Я не хочу, але ми насправді заробляємо гроші на цій війні, тому що вони купують наше обладнання, як ви знаєте. (...) Вони платять за ракети, за танки [і потім віддають це Україні]", — сказав він.

Трамп укотре повторив, нібито адміністрація його попередника Джо Байдена надала Україні 350 млрд доларів.

В лютому Пентагон та незалежні аналітики спростували заяву Трампа про витрачені на Україну 350 мільярдів доларів.

Із 24 лютого 2022 року Конгрес США виділив Україні близько 183 мільярдів доларів, за даними міжвідомчої наглядової групи, яка відповідає за представлення звітів Конгресу. З них $58 млрд спрямували на розвиток американської оборонної промисловості чи на заміну старої зброї.

18 вересня представник Суспільного розповів, що до України прибуло перше військове обладнання, передбачене угодою між США та НАТО в межах програми PURL. Найближчим часом очікуються нові постачання.

Що відомо про програму PURL

14 липня США і НАТО уклали угоду Prioritised Ukraine Requirements List, яка передбачає відправку американської зброї в Україну коштом європейських країн. За словами генсека військово-політичного блоку Марка Рютте, у рамках угоди Київ може отримати велику кількість систем ППО, ракет та боєприпасів.

Відомо, що на цю програму Данія виділила приблизно 580 мільйонів данських крон через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), а Швеція — 275 мільйонів доларів, а Норвегія — приблизно 135 мільйонів доларів.

Раніше Нідерланди профінансували перший пакет допомоги у межах PURL на суму 500 мільйонів євро. Також до програми долучилась Німеччина.