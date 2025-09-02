Зеленський: Україна отримала понад €2 млрд на озброєння від партнерів у серпні

Президент Володимир Зеленський повідомив, що завдяки підтримці європейських країн у серпні Україна залучила понад €2 млрд на закупівлю американської зброї, зокрема, ракет для Patriot і HIMARS.

Про це він сказав у зверненні 2 вересня.

Володимир Зеленський подякував міжнародним партнерам за продовження допомоги Україні та наголосив на важливості збереження високих темпів підтримки. За словами президента, залучені кошти спрямовані на закупівлю озброєння у США, включно з ракетами для систем Patriot та HIMARS.

Зеленський також підкреслив, що надалі в межах програми PURL Україна має отримувати щонайменше $1 млрд щомісяця. Він закликав МЗС та українських дипломатів у країнах-партнерах працювати максимально результативно для досягнення цієї мети.

Що відомо про програму PURL

14 липня США і НАТО уклали угоду Prioritised Ukraine Requirements List, яка передбачає відправлення американської зброї в Україну коштом європейських країн. За словами генсека військово-політичного блоку Марка Рютте, у рамках угоди Київ може отримати велику кількість систем ППО, ракет та боєприпасів.

Відомо, що на цю програму Данія виділила приблизно 580 мільйонів данських крон через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), а Швеція — 275 мільйонів доларів, а Норвегія — приблизно 135 мільйонів доларів.

Раніше Нідерланди профінансували перший пакет допомоги у межах PURL на суму 500 мільйонів євро.