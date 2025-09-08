Понад 16 тисяч українців подали заяви на отримання притулку у ЄС та Швейцарії за перші 6 місяців з початку 2025 року. Це на 29% більше ніж за такий же період у 2024 році.

Про це йдеться у звіті Агентства Європейського Союзу з питань надання притулку (EUAA).

За даними агентства, майже половина всіх заявок про отримання притулку від українців припадало на Францію. У Польщі на отримання притулку подавались понад пʼять тисяч українців з початку 2025 року. Тим часом кількість українців, які мають статус тимчасового захисту у країнах ЄС налічує 4,3 мільйона.

Статус шукача притулку надає отримувачам такого статусу такі права, як охорона здоров'я, працевлаштування та проживання в країні ЄС, яка надала притулок. Проживання може бути довготерміновим. Станом на вересень 2025 року Єврокомісія продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2027 року.

У першій половині 2025 року найбільшою групою людей, які подавали на притулок у країнах ЄС та Швейцарії, стали громадяни Венесуели. Близько 50 тисяч венесуельців подавались на захист у країнах ЄС, найбільше в Іспанії.

Найбільше заяв на притулок отримали Франція (78 тисяч) та Іспанія (77 тисячі). Далі йдуть Німеччина (70 тисяч), Італія (64 тисячі) та Греція (27 тисяч). Та загальна кількість заяв на притулок у країнах ЄС, яку зафіксували з початку 2025 року, скоротилася загалом на 23% — до 399 тисяч. Однією з причин скорочення заявок у звіті EUAA називають скорочення кількості сирійців, які шукають притулок у Євросоюзі.