Міжнародна робоча група щодо санкцій проти РФ представила робочий документ № 23 під назвою "Нові санкції для примусу Росії до припинення вогню в Україні". У ньому пропонуються додаткові обмеження для російського енергетичного та фінансового секторів, зокрема конфіскація заморожених активів та обмеження доступу до західних військових технологій.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

"Зокрема, акцент на тому, що потрібно остаточно припинити купівлю російських енергоносіїв, а це означає продовження боротьби з тіньовим флотом і нафтовими надприбутками. Мова про запровадження санкцій проти решти танкерів тіньового флоту та пов’язаної з ним інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Також документ пропонує створити механізм ескроу, тобто рахунок умовного зберігання, для блокування доходів Росії від експорту енергоносіїв. Він передбачає, що кошти утримуватимуть на спеціальному банківському рахунку.

Крім того, рекомендується запровадження вторинних санкцій і тарифів проти країн, які продовжують купувати російську нафту та поетапне ембарго на порти та енергетичну інфраструктуру РФ.

Рекомендації для фінансового сектору включають обмеження діяльності всіх російських банків, посилення контролю за обігом криптовалют та запровадження персональних санкцій проти посадовців міністерства фінансів, членів правління Центрального банку та керівників основних державних фінустанов, які підтримують війну РФ проти України.

У сфері військових технологій пропонують посилити контроль за експортом критично важливих товарів та обладнання, розширити їх перелік, запровадити перевірку кінцевого споживача та запобігти обходу обмежень через треті країни.

"Цей пакет пропозицій — дорожня карта для Євросоюзу та G7, як реально посилити тиск на Росію. Пріоритети очевидні: прискорене припинення закупівель російських енергоносіїв, закриття схем обходу через тіньовий флот і треті країни, жорсткіший контроль фінансових каналів. Ключове — діяти швидко й узгоджено, поки доходи Кремля падають. Кожен місяць зволікання означає мільярди доларів для війни проти України", — сказав керівник Офісу президента та співочільник групи Андрій Єрмак.

Нагадаємо, міжнародна робоча група щодо санкцій проти Росії була створена з ініціативи президента України Володимира Зеленського у 2022 році.

В ОП наголосили, що країни, що входять до санкційної коаліції, зокрема США, держави ЄС, Велика Британія та Японія, неодноразово враховували її рекомендації у запровадженні нових санкцій проти РФ. Зокрема, серед пропозицій — ембарго на російську нафту, санкції проти IT-сектора та "Росатома", а також обмежувальні заходи щодо банків Росії.