Болгарія розірве контракт на транзит російського газу до 2026 року

Прем’єр-міністр Болгарії Росен Желязков повідомив, що країна планує припинити використання та транзит російського газу у короткостроковій перспективі та повністю вивести його з ринку до 2028 року.

Про це заявив прем’єр-міністр Болгарії Росен Желязков під час візиту до США, передає БНР.

Під час щорічної сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку прем’єр-міністр Болгарії Росен Желязков підтвердив, що країна приєднається до рішень ЄС щодо призупинення дії контрактів на використання або транзит російського природного газу у 2026 році.

"До 2026 року контракти мають бути розірвані, а в довгостроковій перспективі – до 2028 року – газ повністю виключать з болгарського енергетичного ринку", – додав Желязков.

За його словами, нині все споживання природного газу в Болгарії, як промисловістю, так і домогосподарствами, забезпечується імпортом скрапленого газу через спеціалізовані термінали.

У межах візиту болгарська делегація також підписала меморандум про взаєморозуміння з Університетом Північної Дакоти щодо досліджень рідкоземельних металів.

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Європа остаточно відмовиться від російського викопного палива до 2027 року.

Раніше Трамп вимагав від країн НАТО і Європи припинити імпорт російської нафти. Своєю чергою, голова Європейської ради Антоніу Кошта стверджував, що ЄС уже знизив рівень закупівель російських енергоресурсів на 80%. Значна частина з решти 20% припадає на Угорщину.