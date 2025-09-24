Меланія Трамп ледь не впала на ескалаторі ООН — Білий дім вимагає розслідування

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт вимагає, щоб представники ООН провели розслідування, чи навмисно зіпсували ескалатор у штаб-квартирі ООН, коли президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп підіймалися ним вранці у вівторок 23 вересня.

Про це пише The New York Post.

“Якщо хтось в ООН навмисно зупинив ескалатор, коли президент і перша леді підіймалися ним, цю особу потрібно негайно звільнити і провести розслідування”, — написала Левітт у X.

При цьому вона послалася на повідомлення Times of London про те, що співробітники жартували, що можуть вимкнути ескалатор і змусити Трампа йти до зали, щоб виголосити свою промову.

“Механізм безпеки був випадково активований кимось, хто йшов по ескалатору попереду президента. Ескалатор був негайно перезапущений і працює”, – сказав у вівторок The Times речник ООН Фархан Азіз Хак.

На відео зафіксовано момент, коли ескалатор у вестибюлі будівлі ООН у Нью-Йорку раптово зупинився, щойно на нього ступили Трампи.

Меланія, яка стояла безпосередньо перед президентом і була на високих підборах, різко хитнулася вперед, коли ескалатор зупинився.

Хоча ескалатор, розташований поруч із їхнім, все ще працював, подружжя Трампів вирішило піднятися по нерухомих сходинках завмерлого ескалатора.

За інформацією Times of London, співробітники ООН нібито обговорювали ідею зупинки ескалаторів і ліфтів у будівлі, щоб привернути увагу до нестачі фінансування, з якою організація стикається за часів Трампа.

“Однією з ідей було вимкнути ескалатори та ліфти і просто сказати Трампу, що гроші закінчилися, тому йому доведеться підніматися сходами”, — повідомило видання.

З часу вступу на посаду в січні Трамп скоротив фінансування ООН приблизно на 1 мільярд доларів.

У своїй промові перед Генеральною асамблеєю ООН Трамп жартома зазначив, що він “закінчив сім воєн”, а “все, що я отримав від Організації Об'єднаних Націй, — це ескалатор, який на пів дороги зупинився”.

“Якби перша леді не була в чудовій формі, вона би впала”, — зауважив Трамп.

Як пише The New York Post, принаймні один колишній співробітник Секретної служби висловив занепокоєння тим, як агенти відреагували — або не відреагували — на цю помилку.

“Це не складно. Не стійте просто так”, — сказав колишній агент Річ Старополі в інтерв'ю RealClearPolitics.

Старополі заявив, що охорона Трампа “повинна була згуртуватися просто там, якомога ближче”.

“Хтось повинен прийняти рішення. Ми будемо стояти тут, як купка ідіотів, як ми це робили в Батлері. Або ми візьмемо першу леді і президента й підемо вниз або вгору?” — сказав він, маючи на увазі мітинг 2024 року в західній Пенсільванії, на якому тодішній кандидат ледь не був убитий стрільцем, якого застрелив снайпер Секретної служби.

23 вересня президент США Дональд Трамп виступив на засіданні Генеральної асамблеї ООН. Він заявив, що Організація Обʼєднаних Націй не відповідає своєму потенціалу. Також Трамп говорив про війну Росії проти України, міграцію, зелену енергетику та озброєння.