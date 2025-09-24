ЄС може фіналізувати торговельну угоду з Україною найближчим часом

Європейський Союз протягом найближчих днів або тижнів може завершити процес затвердження торговельної угоди з Україною.

Про це повідомила представниця Гендиректорату Єврокомісії з аграрної політики Елізабетта Сіракуза на засіданні аграрного комітету Європейського парламенту, передає кореспондентка Суспільного.

"З боку ЄС процес затвердження (торговельної угоди — ред.) триває, і ми сподіваємося, що Рада ЄС незабаром схвалить результати переговорів. Ми розуміємо, що це може зайняти кілька днів або, як максимум, кілька тижнів. Після завершення внутрішньої процедури в Україні угода зможе бути офіційно прийнята Комітетом з асоціації ЄС-Україна в його торговельному складі. Згодом вона набере чинності на 15-й день після дати прийняття цього рішення", — сказала Сіракуза.

За її словами, переговори завершилися укладенням збалансованої угоди, яка дозволяє продовжувати торговельні можливості України та водночас враховує інтереси фермерів та зацікавлених сторін ЄС.

"Саме тому для найбільш чутливих продуктів, таких як птиця, яйця, цукор або мед, поступки ЄС є особливо обмеженими і значно нижчими за обсяги, узгоджені для останніх автономних торговельних заходів", — сказала представниця Гендиректорату Єврокомісії з аграрної політики.

Квоти на яловичину, баранину та свинину — залишаються незмінними, а квота на пшеницю передбачає "дуже обмежене збільшення, яке значно нижче за обсяги, що імпортуються в рамках АТМ".

Для інших продуктів, таких як знежирене сухе молоко, розплавлений глютен, овес та ячмінь, поступки відповідають обсягам імпорту за останні роки.

Угоду про асоціацію між ЄС та Україною, включаючи Поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі (ПВЗВТ), узгодили між 2007 та 2011 роками, а підписали 21 березня та 27 червня 2014 року.

Після початку повномасштабної війни ЄС запровадив для України тимчасові автономні торговельні заходи (ATM), що забезпечили односторонню лібералізацію торгівлі. Вони діяли з червня 2022 року, двічі продовжувались і завершилися 5 червня 2025-го, після чого набули чинності перехідні механізми. Вони й забезпечать продовження торговельних потоків без перебоїв.