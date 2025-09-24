Генштаб: Сили оборони України вразили низку стратегічних об’єктів у РФ

У ніч на 24 вересня Сили оборони України завдали ураження по важливих об’єктах воєнно-економічної інфраструктури Росії. Серед них — нафтопереробні заводи, нафтоперекачувальні станції та виробництва безпілотників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Раніше цього дня джерела Суспільного повідомили, що безпілотники СБУ вдруге за тиждень вдарили по "Газпром Нафтохім Салават" в Башкортостані. Там виникла пожежа, ступінь пошкоджень встановлюють. У Генштабі підтвердили ураження та додали, що на заводі установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6.

"Газпром Нафтохім Салават" — один із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних заводів у Росії. Відстань, яку досягли українські безпілотники, сягає близько 1 400 км від території України. Підприємство переробляло до 10 млн тонн нафти щороку та було ключовим виробником рідкого ракетного палива у Росії.

У Генштабі також розповіли, що під атакою дронів опинилися й нафтоперекачувальні станції "Кузьмичі-1" та "Зензеватка" у Волгоградській області РФ. Обидві забезпечували транспортування нафти через магістральний нафтопровід "Куйбишев—Тихорецьк" у південні регіони РФ.

Крім того, у Бєлгородській області в районі Валуйок уражено підприємство з виробництва безпілотників. Зафіксовано пожежу, масштаби пошкоджень уточнюються.

Генштаб також підтвердив успішне ураження 22 вересня Астраханського газопереробного заводу, який є одним із найбільших у світі газохімічних комплексів та головним виробником сірки для вибухівки в росії. Унаслідок атаки пошкоджено виробничі ділянки, що призвело до зупинки частини процесів.