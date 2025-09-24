Дрони Служби безпеки України (СБУ) знову вразили нафтопереробний завод "Газпром Нафтохім Салават", що в російській Республіці Башкортостан.

Про це Суспільному повідомили джерела в українській спецслужбі.

За словами нашого співрозмовника, операцію провели бійці Центру спеціальних операцій "А" СБУ. Це вже друга атака на цей НПЗ за останні сім днів. Відстань від території України до цілі — близько 1400 кілометрів.

"Внаслідок декількох влучань безпілотників СБУ на території заводу виникла пожежа: у повітря підіймається величезний стовп чорного диму. Місцева влада пише, що наразі з’ясовує ступінь пошкоджень", — розповіло джерело.

Вранці 24 вересня Башкортостану Радій Хабіров повідомляв про дронову атаку на цей НПЗ. За його словами, на місці працюють усі екстрені служби, а також "вживають заходів щодо гасіння пожежі".

18 вересня безпілотники СБУ також вдарили по "Газпром Нафтохім Салават". Тоді було вражено установку підприємства ЕЛОУ-АВТ-4, що очищає нафту від води та солей, а потім перетворює її на пальне.

"Газпром Нафтохім — Салават" — один із найбільших у РФ нафтопереробних і нафтохімічних заводів. Він виробляє 150 найменувань продукції: автомобільних бензинів, дизельного пального, мазуту, бітуму та поліетиленів.