Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження складів із боєприпасами та безпілотниками на тимчасово окупованих територіях Луганщини та Донеччини.

Про це у телеграм-каналі повідомив Генштаб ЗСУ.

"За підтвердженою інформацією, ворог намагався організувати видачу боєприпасів різної номенклатури для 17-го танкового полку 70-ї мотострілецької дивізії поблизу тимчасово окупованої Богданівки Луганської області, а також роздати для потреб окупаційної армії, що діє на Донеччині, понад 19000 БпЛА різних типів", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вантажівки доправили до польового складу танкового полку десятки тисяч мін, гранат та патронів різних типів, тисячі снарядів для танків (зокрема, високоточні ЗУБК-14) та снарядів для артилерії.

У другому випадку вантаж складався із різноманітних БПЛА ("Молнія", "Бумеранг", "Вандал новгородський", "Горинич" тощо) і супутнього устаткування (акумулятори, модулі зв’язку та відеопередавачі).

29 серпня 2025 року, воїни з ОСУВ "Дніпро" уразили логістичний пункт розподілу дронів, внаслідок чого було знищено величезні запаси ударних БпЛА армії РФ.

18 вересня підрозділи ЗСУ та Служби безпеки України знищили полковий склад боєкомплекту російських військ на Луганщині.

"На додачу до боєприпасів, згоріли і транспортні засоби ворога", — додали в Генштабі.