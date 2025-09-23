У ніч на 23 вересня Сили оборони України вразили потужності російського паливного сектору у Брянській та Самарській областях, а також вдарили по військовому аеродрому в окупованому Криму.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Так, у Брянській області підрозділи ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем ЗЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) "8-Н" у районі населеного пункту Найтоповичі.

Вона входить до комплексу магістрального нафтопроводу ЛВДС "8-Н" — ЛВДС "Стальной конь". Цей об'єкт має стратегічне значення для забезпечення нафтопродуктами армії РФ.

"Підтверджено влучання в насосно-компресорну станцію з подальшим займанням в районі об’єкту", — кажуть у Генштабі ЗСУ.

У Самарській області підтверджено повторне ураження підрозділами Сил безпілотних систем ЗСУ лінійно-виробничої диспетчерської станції "Самара". Це виробнича станція, де відбувається змішування високо- та низькосірчаної нафти із різних родовищ для формування експортного сорту нафти Urals. Наразі ступінь ураження об'єкта уточнюється.

Окрім того, підтверджено влучання по двох літаках на військовому аеродромі "Кача", що у тимчасово окупованому Криму. Борти уразили підрозділи Головного управління розвідки Міноборони. Результати та ступінь ураження уточнюються.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що Сили оборони й надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російського війська та змушення РФ до припинення збройної агресії проти України.

У ніч проти 20 вересня українські військові завдали ударів по нафтопереробних заводах у Саратовській та Самарській областях РФ.