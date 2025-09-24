Перейти до основного змісту
Олена Зеленська та Меланія Трамп зустрілися на полях Генасамблеї ООН
Олена ЗеленськаСШАПерша ледіУКРАЇНАООНПОЛІТИКАСВІТПОДІЇ

Катерина Бельмас
Перша леді України Олена Зеленська
Перша леді України Олена Зеленська під час заходу високого рівня "Вчитися залишатися сильними: освіта як основа стійкості України" на полях 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, 23 вересня 2025 року. Telegram / Олена Зеленська

Перша леді України Олена Зеленська та дружина американського лідера Меланія Трамп мали двосторонню зустріч на полях 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Про це Суспільному повідомили джерела в українській делегації.

Зазначається, що згодом подробиці зустрічі повідомить команда першої леді України.

Нагадаємо, у серпні під час зустрічі у Вашингтоні, президент України Володимир Зеленський передав Дональду Трампу лист Олени Зеленської до Меланії Трамп. У ньому висловловлювалась подяка першій леді США за її лист Путіну, у якому вона закликала його захистити дітей та майбутні покоління у всьому світі.

"Пане Путін, ви можете самотужки відновити їхній мелодійний сміх. Захищаючи невинність цих дітей, ви зробите більше, ніж просто служитимете Росії — ви служитимете самому людству", — йдеться в листі.

