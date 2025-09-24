Олена Зеленська та Меланія Трамп зустрілися на полях Генасамблеї ООН

Перша леді України Олена Зеленська та дружина американського лідера Меланія Трамп мали двосторонню зустріч на полях 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.
Про це Суспільному повідомили джерела в українській делегації.
Зазначається, що згодом подробиці зустрічі повідомить команда першої леді України.
Нагадаємо, у серпні під час зустрічі у Вашингтоні, президент України Володимир Зеленський передав Дональду Трампу лист Олени Зеленської до Меланії Трамп. У ньому висловловлювалась подяка першій леді США за її лист Путіну, у якому вона закликала його захистити дітей та майбутні покоління у всьому світі.
"Пане Путін, ви можете самотужки відновити їхній мелодійний сміх. Захищаючи невинність цих дітей, ви зробите більше, ніж просто служитимете Росії — ви служитимете самому людству", — йдеться в листі.