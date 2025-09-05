РФ посилила глушіння GPS у Балтійському морі — ЦПД

Через зростання кількості російських установок РЕБ в акваторії Балтійського моря стрімко зросла кількість інцидентів із перешкодами в роботі GPS-сигналів.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Зазначається, що 4 вересня транспортна агенція Швеції Transportstyrelsen повідомила про різке зростання кількості інцидентів із перешкодами в роботі GPS-сигналів в акваторії Балтійського моря. Цього року зареєстровано 733 випадки, тоді як у 2024 році їх було 495, а у 2023 — лише 55. Фахівці повідомляють, що джерела глушіння розташовані на території Росії.

За даними Європейської Комісії, проблема набуває системного характеру. Лише у 2025 році 13 держав-членів ЄС звернули увагу на майже щоденні випадки глушіння та підробки сигналів. За оцінками естонського державного регулятора, 85% рейсів у країні стикаються з перебоями навігації. Фіксується зростання кількості російських установок РЕБ біля кордонів із країнами Балтії, Польщею та Фінляндією.

Системне втручання Росії у роботу GPS створює загрозу для цивільних пасажирських рейсів і міжнародної безпеки, зазначили в ЦПД. Такі гібридні атаки є частиною ширшої стратегії Росії з підриву стійкості Європи та зменшення підтримки України через залякування населення, йдеться у повідомленні.

Раніше ЦПД повідомляв, що Росія значно посилила гібридні атаки проти Європи, головною ціллю яких стає критична інфраструктура. За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), з 2022 року кількість диверсій постійно зростає: від пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі до втручання в роботу GPS та кібератак.

1 вересня літак із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн був змушений приземлятися в аеропорту болгарського міста Пловдив, використовуючи паперові карти через збої в роботі GPS. У Єврокомісії підтвердили інцидент. Глушіння GPS розцінено як російську операцію.